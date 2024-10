Calcio: due acquisti per il Saline Joniche. Uno, cresciuto nel settore giovanile della Reggina

Il tecnico Stelitano ha mostrato apprezzamento per l'attuale organico

La società del presidente Gabriele Serio con la stretta collaborazione dei due vice presidente Claudio Familiari e Luca Calabrò ufficializza dopo l’arrivo di Iannò e Mercurio altri due giocatori: Barbaro Giuseppe classe 1990 con dei trascorsi nel Lazzaro, Capo Sud, Saline, Motta San Giovanni e Melitese. Predilige giocare da seconda punta ma si adatta benissimo come interno di centrocampo. L’altro giocatore è Davide Minniti classe 1991 con un curriculum alle spalle di tutto rispetto.

Settore giovanile della Reggina, poi Lazzaro, Hinterreggio, Gallina e Pro Pellaro. Giocatore agile, veloce, capace di svariare su tutto il fronte d’attacco. Grande apprezzamento da parte di mister Stelitano per l’organico fin qui messo a disposizione da parte della società. In questi giorni si lavorerà affinché venga ultimata la rosa, in vista dell’inizio della preparazione magari con l’arrivo ancora di qualche elemento di grande qualità.