Calcio: Sampdoria, si presenta oggi il piano di ristrutturazione dei debiti

Due fondi esteri rimangono alla finestra in attesa di notizie

Giornata importantissima quella odierna per la Sampdoria, dato che i nuovi proprietari Radrizzani e Manfredi quest’oggi presenteranno al Tribunale di Genova il piano di ristrutturazione dei debiti.

Sampdoria, dal possibile fallimento alla risalita

“Il rosso del club, scrive il Corriere dello Sport, è passato da 150 milioni a circa 80/90 milioni, un passaggio cruciale dato che la Doria fino a pochi mesi fa rischiava il fallimento. Ad ogni modo, scrive il quotidiano, l’omologa da parte del tribunale non arriverà prima dell’autunno. Fino a quel momento, dunque, vigerà una sorta di “amministrazione controllata”, durante la quale proseguirà la ricerca di investitori che possano dare supporto gestionale ed economico/finanziario a Radrizzani e Manfredi: a tal proposito, restano alla finestra sia il fondo per lo sport del Qatar guidato da Nasser Al Khelaifi chegli americani di 49ers, già ex soci di Radrizzani nel Leeds”. Notizia riportata dai colleghi di PSB.