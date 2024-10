Calcio, Sampdoria: retrocessione in serie B e futuro assai incerto

Un anno difficilissimo, caratterizzato da enormi problemi in campo e fuori e che si è concluso con la retrocessione in serie B della Sampdoria. Ci può stare nonostante il blasone della società una stagione storta, così come era capitato lo scorso anno al Genoa, prontamente risalito in A. Ma il problema più importante per i blucerchiati è l’aspetto economico ed un futuro sempre più incerto. Ne ha parlato il presidente Lanna ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dichiarazioni riprese da sampnews24:

“Alle difficoltà del campionato passato, in cui avevamo centrato una salvezza quasi insperata. E alla fine a iscrivere la Samp al campionato senza un aiuto esterno, un lavoro difficilissimo e complesso. Adesso, però, con le nostre forze non riusciamo più ad andare avanti. Dovremo parlare di programmazione per l’anno prossimo, ma non possiamo farlo, perché c’è una battaglia da affrontare più dura di quella che la squadra ha affrontato sul campo. La speranza è che il risultato finale sia più dolce di quello del campo. Non finirò mai di ringraziare chi lavora per il club in condizioni oggi difficilissime, e la speranza è che il finale sia diverso da quello che alcuni stanno paventando. Lo dico con grande rammarico: tutti noi del CdA siamo solo cercando di favorire quei soggetti interessati alla salvezza della società. Il nostro scopo è rendere la Sampdoria appetibile”.