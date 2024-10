Calcio – Savoldi: ‘Reggina, forse non più l’originale, non sa nemmeno dove si allenerà…’

Parlando del flop riguardo la composizione delle squadre B con la sola Juventus che ha effettuato l’iscrizione, l’editorialista di TuttoC.com ed ex attaccante della Reggina Gianluca Savoldi, dedica un passaggio tutt’altro che morbido alla sua ex squadra:

“Continuo a chiedermi come si possano accostare realtà come la Juventus con altre come la mia adorata Reggina (forse non è più la originale) che ad oggi non sa nemmeno dove si allenerà una volta finito il ritiro precampionato e si ritrova un terreno di gioco meno curato della Savana, con veri e propri arbusti che sono cresciuti tra i pali del mitico “Granillo”.