Calcio, Schillaci: ‘Spero che Bari e Reggina possano tornare in serie B’

L'ex grande attaccante parla delle due favorite del girone C

In occasione di un evento, è stato intervistato dai colleghi di tuttobari.com l’ex grande attaccante della Nazionale italiana, di Juventus ed Inter e del Messina Totò Schillaci. Una delle domande è sul campionato del Bari e sul distacco dalla Reggina: “Il distacco dalla Reggina? Il campionato è lungo, il Bari ha tutte le carte per competere con grandi squadre, soprattutto con la Reggina. Speriamo che sia la Reggina che il Bari possano ritornare in B”.

