Calcio: riparte anche la serie B. Ufficializzate le date di play off e play out

Si riparte. Anche la serie B pronta a tornare in campo ed il percorso per il campionato cadetto sarà lunghissimo. Sono state ufficializzate le date per quello che riguarda la post season. Si inizierà il 4 e 5 agosto con il turno preliminare e si chiuderà il 20 agosto con la finale di ritorno. Per quanto riguarda invece i play out invece si giocheranno il 7 e il 14 agosto. Questo il programma:

Playoff per l’ammissione al Campionato di Serie A

Turno preliminare (gara unica)

Martedì 4 agosto 2020 (6ª – 7ª)

Mercoledì 5 agosto 2020 (5ª – 8ª)

Semifinali (andata)

Sabato 8 agosto 2020 (6ª/7ª – 3ª)

Domenica 9 agosto 2020 (5ª/8ª – 4ª)

Semifinali (ritorno)

Martedì 11 agosto 2020 (3ª – 6ª/7ª)

Mercoledì 12 agosto 2020 (4ª – 5ª/8ª)

Finali

Domenica 16 agosto 2020 (andata)

Giovedì 20 agosto 2020 (ritorno)

Playout per la permanenza nel Campionato Serie B

Venerdì 7 agosto 2020 (andata) (17ª – 16ª)

Venerdì 14 agosto 2020 (ritorno) (16ª – 17ª)