Serie B: …e adesso la Sampdoria ‘rischia’ di salvarsi

Secondo quanto stabilito dalla LegaB, il play out si è giocato e ha visto scendere in campo per la gara di andata la Sampdoria contro la Salernitana. Dopo tantissime polemiche e ricorsi respinti le due squadre si sono affrontate ma è anche bene ricordare che questo match i granata l’avrebbero dovuto disputare contro il Frosinone.

La penalizzazione inflitta al Brescia, pesante e la metà da scontare nella stagione da poco conclusa, ha ribaltato i posizionamenti in coda alla classifica e così con le rondinelle retrocesse e i ciociari salvi, al Marassi è andato in scena un surreale scontro che adesso rischia di modificare totalmente i verdetti iniziali. Infatti la Sampdoria, al termine del campionato regolare retrocessa in serie C e ripresa per i capelli, ha battuto per 2-0 la Salernitana e adesso è molto vicina a ottenere una insperata salvezza. Il match di ritorno si giocherà venerdi all’Arechi. Ma è tutto veramente molto discutibile e non è escluso che ci saranno ulteriori code in caso di retrocessione dei campani.