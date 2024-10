Calcio serie C: sondaggio sul miglior acquisto. C’è anche la Reggina

Un sondaggio lanciato dai colleghi di TuttoC.com sui migliori colpi di mercato per quello che riguarda la serie C con tre nomination per ogni girone. Per il momento questa è la classifica venuta fuori:

Mirco Antenucci (Bari)

Giuseppe Bellusci (Monza)

German Denis (Reggina)

Dany Mota Carvalho (Juventus U23)

Riccardo Martignago (Teramo)

Daniele Paponi (Piacenza)

Lorenzo Pasciuti (Carrarese)

Luca Rigoni (Vicenza)

Stefano Scappini (Reggiana)

Leggi anche

Leggi anche