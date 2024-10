Calcio serie C, appena partiti già i primi deferimenti. Due nel girone della Reggina

Si è appena partiti e siamo già ai primi deferimenti. Quattro in serie C, due riguardano società facenti parte del girone della Reggina. Siracusa e Juve Stabia sono state deferite dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale per la ritardata presentazione della fideiussione di 350mila euro richiesta per l’iscrizione al campionato.

Qualora trovasse conferma poi nel giudizio, il deferimento si dovrebbe trasformare in un punto di penalizzazione da scontare in questa stagione.