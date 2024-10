Calcio serie C – Già partita la caccia al Catanzaro. Reggina al Granillo, il Bari a Francavilla

Quinta giornata di campionato con il Catanzaro che proverà a difendere in casa della Viterbese il primato in classifica. Nutrito il gruppo delle inseguitrici che sperano in un passo falso dei giallorossi per tentare il sorpasso, ricordando che fra tre giorni tutte dovranno scendere nuovamente in campo per il turno infrasettimanale. Intanto nell’anticipo di ieri primo punto per il Rende che pareggia in casa con il Teramo. Il programma della giornata:

QUINTA GIORNATA

Rende – Teramo 1-1

Monopoli – Catania

AZ Picerno – Casertana

Rieti – Potenza

Sicula Leonzio – Ternana

Viterbese – Catanzaro

Avellino – Bisceglie

Reggina – Vibonese

V. Francavilla – Bari

Cavese – Paganese

CLASSIFICA

Catanzaro 10

Potenza 9

Catania 9

Ternana 9

Avellino 9

Reggina 8

Casertana 7

AZ Picerno 7

Bari 7

Viterbese 6

Monopoli 6

Paganese 5

Vibonese 4

Teramo 4

Bisceglie 4

V. Francavilla 3

Cavese 2

Sicula Leonzio 1

Rende 1

Rieti 0

