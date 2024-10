Reggina-Vibonese, la probabile formazione amaranto

Dubbi a centrocampo ed in attacco, mentre è ancora fuori Denis. Non ci sarà neppure Rolando

Terzo appuntamento della stagione al Granillo per la Reggina. Dopo aver superato attraverso grandi prove e tanti gol Cavese e Bisceglie, si gioca questo pomeriggio il derby con la Vibonese. Un pò per fare pre tattica, un pò per tenere tutti sulla corda, mister Toscano anche questa volta in sala stampa ha parlato di qualche dubbio in due reparti, quello di centrocampo e quello d’attacco. Possibile il ritorno da titolare di Bellomo, confermatissima la difesa.

REGGINA: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bresciani; Bellomo (Sounas); Reginaldo (Doumbia), Corazza. All. Toscano

