Calcio serie C – Domenica si gioca o no? Oggi la decisione

C’è attesa ed anche ottimismo riguardo la possibilità di scendere in campo domenica 22 dicembre per la prima di ritorno del campionato di serie C. I motivi che hanno portato il presidente della Lega Pro a questa drastica decisione si conoscono bene e riguardano la defiscalizzazione per le società che oggi fanno parte di questa categoria costantemente in difficoltà.

Oggi il vertice tra il Ministro Gualtieri, il presidente della FIGC Gravina e quello della Lega Pro Ghirelli per discutere la questione. La risoluzione della problematica non sarà immediata, ma chiaramente eventuali garanzie di intervento basteranno per sbloccare l’annunciato sciopero e scendere in campo. I tifosi sono quelli che aspettano notizie in maniera impaziente.

