Calciomercato, Prete: ‘Sarao alla Reggina ci andrebbe a piedi, però…’

Ci si avvicina alla chiusura dell’anno quindi la sosta in campionato. Dal mese di gennaio, in attesa della ripresa, riparte il calciomercato ed ormai da giorni si parla, nonostante le smentite, del possibile arrivo in amaranto dell’attaccante Manuel Sarao. Ospite di “Buongiorno Reggina” l’agente Fifa Gianni Prete: “Sarao non è completamente soddisfatto al Cesena perchè pensava di giocare di più, ha trovato davanti un forte attaccante.

E’ un giocatore che per rendere deve scendere in campo con una certa continuità ma soprattutto deve avvertire la fiducia della società e sentirsi parte integrante del progetto e poi anche per caratteristiche giocherebbe meglio in un attacco a due con il trequartista piuttosto che con il tridente. A Reggio Calabria verrebbe a piedi, chi non lo farebbe? La Reggina ha un organico di livello ed in attacco giocatori molto forti, ma cerca qualcosa in più per non lasciare nulla di intentato. D’altronde ha il miglior attacco del campionato.

Manuel Sarao andrebbe benissimo con il modulo di Toscano, a luglio c’era stato qualche approccio, poi le cose sono andate diversamente anche perchè aveva la necessità di stare più vicino a Milano, ma non vi è mai stata una vera trattativa, non l’ha mai rifiutata la Reggina. Il Cesena lo ha pagato ed anche bene, ma in terra romagnola non sta trovando molto spazio, per questo è scontento. Oggi le parti non si sono sbilanciate in questo senso, la stessa società del Cesena non ha mai dichiarato apertamente di volerlo cedere anche perchè ha un contratto fino al 2021, la stessa Reggina che lo ha cercato come detto la scorsa estate, non ha fatto una richiesta ufficiale.

