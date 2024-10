Toscano: ‘Da reggino prima che da tecnico dico: grazie Luca Gallo’

Passaggio profondo, intenso, toccante e significativo quello del tecnico Mimmo Toscano ospite della trasmissione “Vai Reggina” sul suo ritorno a Reggio e la voglia di rivalsa di una città in difficoltà:

“Prima che da allenatore, da reggino mi sento di ringraziare il presidente Gallo per avere riportato ambizioni ed entusiasmo in questa città. Da tecnico mi sento responsabile, perchè insieme alla scelta del presidente, con i ragazzi rappresento il veicolo per far tornare a sognare Reggio Calabria. Sono tornato dopo venti anni in questa splendida e maledetta città. Adesso ci vivo quotidianamente e vedo gli occhi tristi della gente che ha paura per il proprio futuro e non avete idea quanto questo mi faccia rabbia.

Per questo ribadisco il mio ringraziamento verso il presidente Gallo e nel mio piccolo spero di poter dare un contributo affinchè anche attraverso il calcio questa città possa vivere momenti di gioia ed in qualche modo essere anche veicolo per un avvio verso la rinascita. Chi parla è Mimmo Toscano il reggino, non l’allenatore”.