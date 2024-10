Ex Reggina: mister Drago vicino ad una nuova panchina

Penultimo posto in classifica per la compagine siciliana del Trapani che nella giornata di ieri ha esonerato il tecnico Francesco Baldini, in carriera da calciatore ha vestito la maglia della Reggina. Ed un altro ex amaranto è pronto a prendere il suo posto e cioè l’allenatore Massimo Drago, contrattizzato ancora con la Reggina e arrivato ad inizio 2019 per sostituire Roberto Cevoli.

Sfortunata la sua parentesi sulla panchina amaranto durata solo nove partite.

