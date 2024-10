Calcio serie C – Nella formazione più costosa, non ci sono giocatori della Reggina

C’è una squadra, la Reggina, che stradomina il proprio girone nel campionato di serie C, eppure nella formazione più costosa della serie C, comprendente i tre gironi, per quotazioni, non risulta alcun giocatore amaranto. Il valore complessivo delle valutazioni porta ad un totale di 13 milioni di euro, questo l’undici che ne viene fuori:

FORMAZIONE: Di Gennaro (euro 900mila), Sampirisi (euro 700mila), Bellusci (euro 1,5 milioni), Paletta (euro 1,6 milioni), Costa (euro 800mila); Kupisz (euro 500mila), Finotto (euro 700mila), Rafetraniana (euro 800mila), Giacomelli (euro 700mila); Han (euro 4milioni), Antenucci (euro 800mila).

Ovviamente le quotazioni si riferiscono all’inizio della stagione. Oggi la situazione sarebbe ben diversa.

