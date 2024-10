Reggina: il racconto di Denis: ‘Quel pallone pesava, è il gol più importante’

Quinto gol stagionale per German Denis e come ad Avellino anche questo molto pesante e decisivo. L’attaccante in conferenza stampa racconta le difficoltà del match e quel pallone pesantissimo da calciare in fondo alla rete dagli undici metri:

“Penso che nella vittoria sofferta di oggi un pò di responsabilità sia nostra, ma anche merito degli avversari. Abbiamo trovato una squadra molto fisica, noi non siamo stati brillanti come al solito, troppi errori in fase di ripartenza, un pò di lentezza nella circolazione.

Il momento del calcio di rigore? Era sicuramente particolare, la verità è che un pizzico di tensione l’avevo, ma sono anche abituato a queste situazioni. Vincere questo tipo di partite ci da molta più consapevolezza, contro una compagine tosta, si è sofferto e dietro erano molto strutturati. Ripeto, noi, però, non abbiamo fatto la prestazione che volevamo. Il mio gol più pesante da quando sono a Reggio.

La Reggina da adesso incontrerà molte squadre che assumeranno l’atteggiamento della Viterbese, cominciano a studiarci ed a conoscerci meglio, ma se non si abbassa la guardia e si cerca la vittoria come oggi (ieri) fino alla fine i risultati arriveranno comunque”.

Leggi anche