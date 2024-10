Calcio serie C – Il programma della giornata. Avanza la Viterbese, la classifica

Giornata interessante nel campionato di serie C con una serie di scontri che potrebbero interessare anche la Reggina in vista della qualificazione ai play off:

Paganese-Reggina ore 14.30

Rende-Sicula Leonzio ore 14.30

Siracusa-V. Francavilla ore 14.30

Trapani-Casertana ore 14.30

Catanzaro-Catania ore 14.30

Potenza-Rieti ore 16.30

Monopoli-Bisceglie ore 16.30

Juve Stabia-Cavese ore 18.30

Viterbese-Matera 3-0 a tavolino

CLASSIFICA

Juve Stabia (-1) 62

Trapani (-1) 58

Catanzaro, Catania 51

Casertana 40

Monopoli (-2) 39

Vibonese 37

Potenza, Viterbese, Rende (-1) 36

Cavese 35

Virtus Francavilla 34

Sicula Leonzio, Reggina (-8) 32

Bisceglie 26

Siracusa (-1) 25

Rieti (-2) 25

Paganese 11

Matera escluso dal campionato

