Reggina, la corsa ai play off. Questi gli appuntamenti con date e orari

Ci si avvia verso la conclusione del campionato. Diversamente da quanto accadeva nelle ultime stagioni, l’obiettivo si è spostato con una asticella che si alza in virtù di ambizioni dichiarate da parte della società. Anche se gli otto punti di penalizzazione ed il rallentamento in fatto di risultati, stanno complicando la corsa verso i play off. Rimane comunque l’obiettivo minimo che è quello dell’aggancio almeno alla decima posizione con otto gare a disposizione per riuscire ad agganciarla.

Di questi match che di seguito andiamo a vedere, l’ultimo non si giocherà visto che gli amaranto hanno già acquisito i tre punti, in virtù della esclusione dal campionato del Matera, il programma:

10 marzo: Paganese-Reggina (ore 14.30)

17 marzo: La Reggina osserverà un turno di riposo

24 marzo: Reggina-Catania (ore 14.30)

31 marzo: Rieti-Reggina (ore 14.30)

07 aprile: Reggina-Sicula Leonzio (ore 18.30)

14 aprile: Cavese-Reggina (ore 14.30)

20 aprile. Reggina-Casertana (ore 18.30)

28 aprile: Vibonese-Reggina (ore 15)

05 maggio: Reggina-Matera

Leggi anche

Leggi anche