Reggina, Raggi: ‘Gallo, che bella persona. La forza deve essere il gruppo, non criticate’

Effetto Gallo anche sugli ex calciatori della Reggina. Chi è innamorato di questa maglia, ne segue le vicende quotidianamente e tifa per vedere al più presto la squadra in categorie superiori. Uno di questi è certamente Maurizio Raggi, il centrocampista che, insieme ad un fantastico gruppo, ha fatto sognare i tifosi amaranto, perchè giocatore titolare di quella straordinaria “banda Scala” che in due stagioni ha conquistato prima la promozione in serie B e poi spareggiato con la Cremonese per il raggiungimento della serie A, purtroppo mancato.

E’ intervenuto su Radio Touring alla trasmissione “Tutti figli di Pianca“, parlando della Reggina attuale con grande trasporto: “A Reggio è tornato l’entusiasmo e ne sono felice. In questo momento non arrivano i risultati, ma è assolutamente importante rimanere tutti uniti. Per il raggiungimento degli obiettivi ci vuole un grande gruppo come lo era quello dei miei anni. Fossi un direttore sportivo sceglierei quei giocatori che anche nelle partitelle infrasettimanali cercano sempre la vittoria.

Non conosco il presidente Gallo personalmente, ma abituato a qualche chilometro di distanza. E’ una bella persona, si vede ad impatto e nel sentirlo parlare. Ha un entusiasmo contagioso e per noi tifosi della Reggina è stato un vero e proprio miracolo il suo arrivo, dobbiamo ringraziarlo. Come dobbiamo ringraziare anche l’ex presidente Praticò per tutto quello che ha fatto.

In questo momento non sono accettabili le critiche, è necessario remare tutti dalla stessa parte, perchè solo così si arriva a raggiungere gli obiettivi prefissati. Tutti insieme, società, squadra, tifosi e stampa”.

