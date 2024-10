Drago: ‘Il problema della Reggina è la Reggina stessa’

Importanti recuperi in mezzo al campo. Non ci sarà Bellomo

Cancelli del S. Agata chiusi, partenza anticipata e conferenza stampa di conseguenza abolita. Mister Drago ha rilasciato qualche battuta alla pagina facebook ufficiale della società: “Abbiamo tanta rabbia dentro per avere subito questo gol con il Rende all’ultimo dopo aver sciupato tante occasioni. Ma questa rabbia dobbiamo trasformarla in energia positiva per affrontare la gara con la Paganese.

Sono ultimi in classifica ma in questo periodo hanno preso gente di esperienza e vengono da un pareggio a Lentini. Il problema della Reggina è la Reggina stessa, quando non siamo concentrati al cento per cento rischiamo di fare non belle figure.

Mi aspetto una gara maschia, loro sono molto fisici e dovremo contrapporci con la stessa forza. Abbiamo Bellomo squalificato, mentre si sono finalmente allenati regolarmente Zibert e Salandria“.

Leggi anche