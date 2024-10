Reggina, marzo mese decisivo. Obiettivo play off, ma anche Granillo e S. Agata. I dettagli

Tutto collegato, altro non resta che trovare la giusta tempistica per riuscire a formulare un bando congiunto. Ci lavorano senza soste i curatori Fabrizio Condemi e Massimo Giordano, insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà ed al suo vice Riccardo Mauro, in modo che in un unico blocco, si possa dare la possibilità di gestire a lunga scadenza le due più importanti strutture calcistiche della città.

Era stato lo stesso Condemi qualche giorno dopo la cessione del marchio alla Reggina del presidente Luca Gallo a parlare di questo obiettivo, fissando in qualche modo anche i tempi di realizzazione che non dovrebbero superare la fine di questo mese.

Ricordando che, come già detto nella giornata di ieri, in mezzo ci sarà la visita a Reggio Calabria del presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi, esattamente l’11 di marzo. Sopralluogo al Granillo ed incontri sia istituzionali che con i vertici della società amaranto.

Se da una parte Drago ed i suoi giocatori si giocano partite importanti per il futuro sportivo della Reggina, obiettivo play off, dall’altra la società è fortemente impegnata sugli investimenti strutturali che oggi rappresentano un elemento essenziale per la vita di qualunque società di calcio.

Sempre entro la fine di questo mese, si dovrebbero completare anche le operazioni di acquisizione di altre quote della minoranza, anche se da quello che filtra, non tutti sarebbero disposti a vendere.