Reggina – Taibi e la fiducia verso Drago. Ma contro la Paganese…

Il momento è delicato, forse il più difficile da quando Gallo è diventato il nuovo proprietario della Reggina. Segnali di difficoltà son venuti fuori all’indomani del pareggio interno contro il Rende, con quella improvvisata conferenza convocata dal DS Taibi e quello che ne è seguito poi in settimana con la decisione di chiudere senza preavviso le porte del S. Agata e anticipare la partenza per Pagani.

Leggi anche

Lo stesso Taibi in quell’incontro, ha parlato di totale fiducia nei confronti di Drago, è una sua scelta ed ovviamente cerca di tutelarla il più possibile. Poi ci sono i risultati che ogni cosa determinano, umori e scelte e sotto questo aspetto dall’arrivo del nuovo allenatore vi è stato un clamoroso rallentamento.

Proprio Drago in occasione dell’ultima gara ha dichiarato: “Pensavo di incidere di più sul piano dei risultati” ed in effetti era quello che pensavano un po’ tutti. Perché sulla qualità del gioco, invece, era abbastanza prevedibile che bisognava aspettare del tempo viste le numerose novità.

Taibi dice la verità quando afferma che la sua fiducia nei confronti di Drago è assoluta, ma sa bene che qualora sul campo dell’ultima della classe non si dovesse fare risultato pieno, l’ambiziosa società potrebbe metterlo in discussione. Tutti si spera ciò non accada, anche perchè i tre punti sono vitale importanza per rimanere ancorati alla zona play off, viceversa sarebbe un vero disastro.

Leggi anche