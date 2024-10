Reggina, Condemi: ‘Gallo grande personaggio, ha rivoluto fortemente il marchio. I tempi del bando di vendita’

Momento difficile in casa Reggina sul piano dei risultati, situazione che si contrappone invece ad una società che continua raccogliere consensi, grazie ad una serie di interventi del suo presidente Luca Gallo. Tra le operazioni più apprezzate, quella riguardante l’acquisizione del marchio che, di fatto, restituisce la storia ai tifosi amaranto.

Ne ha parlato nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto” in onda su Video Touring, il curatore fallimentare Fabrizio Condemi: “E’ una vittoria intanto del presidente Campagna, poi del collega Giordano e mia. Il passaggio di restituzione da parte del parte del signor Girella, fondamentale, ha consentito una accelerazione dei tempi rispetto al bando di cessione definitiva e quindi di ricucire quello strappo tra la società nuova e quella fallita, così come è successo in tante altre piazze.

E’ arrivato con un po’ di ritardo, ma per fortuna è arrivato. Per adesso in via provvisoria, nel senso che l’acquisizione si concluderà secondo contratto il prossimo 30 giugno 2019, ma ovviamente prima di quella data insieme alla Città Metropolitana faremo un bando congiunto per l’assegnazione definitiva.

Si lavora con il sindaco Falcomatà ed il vice Mauro proprio per definirne i tempi, crediamo che per la fine di marzo si possa essere pronti. Quando si parla di marchio, non è solo una questione grafica, quello è il logo, ma più precisamente di un percorso storico sportivo della Reggina insieme al suo palmares.

Il presidente Gallo, che è davvero un grandissimo personaggio, ha fortemente voluto accelerare i tempi con la finalità di ricucire quel famoso strappo nel più breve tempo possibile. Una volta apposta la firma, il massimo dirigente ha dato il via al completamento grafico del pullman, si aspettava questo.

La cosa straordinaria, e ora parliamo di logo, è la grafica già moderna che non necessita di modifiche o aggiustamenti e questo gli esperti che lavorano al fianco di Gallo lo hanno capito. Tanti loghi nel tempo si sono evoluti e di esempi ce ne sono una infinità, quello della Reggina è già pronto e assolutamente identificativo”.