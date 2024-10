Nato Martino: ‘Gallo ama davvero la Reggina. Il mio futuro in questa società?’

Temi caldi sulla Reggina, l’attuale periodo particolarmente delicato, le ambizioni ma anche i risultati che faticano ad arrivare. Ne ha parlato ospite a “Momenti Amaranto”, in onda su Video Touring, il dirigente Fortunato Martino e dal suo intervento abbiamo estrapolato la parte riguardante la cessione delle quote, non ancora avvenuta:

“Le mie quote personali sono nelle mani di Gallo, sono totalmente a disposizione della società e decideranno loro quando e come procedere. Sin dal primo incontro con il DG Iiriti, è bastata una brevissima chiacchierata per arrivare ad una soluzione, non c’è alcun problema.

Se mi è stato chiesto di rimanere? Sinceramente non è un argomento che abbiamo toccato, ma sarei onorato qualora mi venisse fatta questa proposta, fermo restando che stanno facendo benissimo nella ricostruzione della nuova società. Qualche giorno addietro hanno annunciato i due nuovi segretari Salvatore Conti e Massimo Bandiera, è stato rinforzato il comparto riguardante l’ufficio stampa. Ripeto, è un gran lavoro quello che il presidente Gallo e il DG Iiriti stanno portando avanti.

Ho avuto il piacere di conoscere il presidente allo qualche giorno addietro, persona squisita e molto passionale. Dice la verità quando dichiara di essersi innamorato di Reggio e della Reggina, nel confronto che abbiamo avuto mi ha trasmesso tutte le sue emozioni e vuole davvero portare in alto questa squadra, anche per ricambiare tutto l’affetto che sta ricevendo dai tifosi”.