E’ online “Momento Reggina”, i riflettori sulla squadra di Luca Gallo

Da una costola di Momento Italia, testata che si occupa di business e lavoro, ecco una voce nuova che punterà i riflettori sulla Reggina del presidente Luca Gallo, l’imprenditore che è alla guida del club più importante della Calabria.

Approfondimenti, curiosità, focus, esclusive e interviste. Notizie dal campo e non solo. Momento Reggina ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i tifosi amaranto che si trovano in qualsiasi latitudine e longitudine del mondo.

E ha il sogno di raccontare un grande finale di stagione al fianco di chi ama la Reggina. Allora è giusto prendere in prestito lo slogan di Momento Italia, la casa madre di questa nuova avventura: “Noi mettiamo le notizie, ma quello che conta è il tuo punto di vista #DiscutiamoneInsieme!”

Fonte: momentoitalia.it

