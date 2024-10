Reggina, ha ceduto anche Drago. Si cambia, ecco la probabile formazione

Alla fine sembra abbia ceduto anche lui. Per la gara contro la Paganese, mister Drago potrebbe schierarsi con una difesa a tre, andando nettamente contro i propri principi, che apparivano assolutamente fermi e decisi nel momento in cui si è insediato sulla panchina della Reggina.

Come già scritto in altra pagina di giornale, dopo gli assertori convinti della difesa a quattro come Zeman, Maurizi e Cevoli, starebbe per cedere anche Drago, il quale aveva preso il posto proprio dell’ex Renate, per tornare ad una schieramento difensivo con quattro elementi, in grado di esaltare le caratteristiche degli ultimi arrivati.

Qualora dovesse essere confermata questa possibilità, gli amaranto si potrebbero schierare così:

REGGINA: Confente; Conson, Gasparetto, Solini; Kirwan, Salandria, Zibert, Franchini, Strambelli; Doumbia, Baclet. All. Drago

