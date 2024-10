Reggina, in due giorni il futuro tra campo e tribunale

Giorni decisivi in casa amaranto. A Pagani non si può sbagliare e per lunedi c'è grande attesa

La batosta della penalizzazione ed il forte rallentamento sul piano dei risultati nelle ultime settimane, hanno creato non pochi disagi alla Reggina nella rincorsa ai play off, comportando anche uno spostamento dell’obiettivo, visto che prima si puntava al raggiungimento della quinta posizione, mentre adesso in maniera oggettiva si cerca intanto di entrare nella griglia e poi si vedrà.

Per farlo, la squadra guidata da Drago dovrà riprendere la marcia di qualche mese addietro e Pagani, compagine ultima in classifica, è una di quelle tappe in cui non si può fallire l’appuntamento con la vittoria, soprattutto considerando che una settimana dopo, la Reggina sarà costretta dal calendario ad osservare un turno di riposo.

E se la giornata di domani può rappresentare un passo decisivo verso i play off, ancora più significativa è quella di lunedi 11 marzo, con la sentenza al Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado della giustizia sportiva. Si discuterà del ricorso presentato dalle tre società, tra cui la Viterbese, che non hanno accettato la seconda proroga decisa dalla Corte d’Appello Federale, rispetto alla presentazione di una nuova fideiussione, cosa che solo la società del presidente Gallo aveva fatto nei tempi stabiliti.

C’è cauto ottimismo per una faccenda che si pensava fosse già chiusa, ma facendo i dovuti scongiuri e pensando che nel corso di questa stagione è successo di tutto e di più, un eventuale ribaltamento della situazione stravolgerebbe ulteriormente la classifica degli amaranto, portandoli addirittura a ridosso della zona pericolo.

