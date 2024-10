Calcio serie C – La Reggina tenta il sorpasso. Le partite in programma e la classifica

Il Potenza in casa contro la Cavese per mantenere il primato, la Reggina ospita il Picerno, big match a Bari tra la formazione biancorossa ed il Catanzaro che ha appena cambiato allenatore. Il programma della giornata e la classifica:

UNDICESIMA GIORNATA

V. Francavilla – Teramo

Paganese – Vibonese

Potenza – Cavese

Rende – Sicula Leonzio

Ternana – Avellino

Bari – Catanzaro

Casertana – Monopoli

Catania – Bisceglie

Reggina – AZ Picerno

Rieti – Viterbese

CLASSIFICA

Potenza 23

Reggina 22

Ternana 22

Monopoli 19

Bari 18

Viterbese 17

Catanzaro 16

Paganese 15

Catania 15

Vibonese 14

Casertana 14

V. Francavilla 13

Teramo 12

Cavese 12

Avellino 11

AZ Picerno 10

Bisceglie 9

Sicula Leoznio 6

Rieti 5

Rende 2

Leggi anche