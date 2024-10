Calcio serie C – Nel pomeriggio un altro recupero per la Viterbese

Sta per concludersi la stagione e la Viterbese si trova ancora impegnata in gare di recupero. E’ fissato per questo pomeriggio il match contro la Cavese, squadra quest’ultima superata dalla Reggina tre giorni addietro e probabilmente con le ultime possibilità di aggancio alla zona play off.

Quella zona che vede la squadra laziale, invece, pienamente dentro e con la possibilità di consolidare la propria posizione. La Reggina, che vincendo contro la Casertana può ritenersi qualificata, guarda comunque con attenzione a questo confronto.