Calcio serie C – Oggi in campo per la terza giornata. La Reggina resta a guardare

La serie C torna in campo per un altro turno infrasettimanale. C’è da recuperare il tempo perduto ed il lungo rinvio dell’inizio di un campionato che fatica a trovare stabilità. Sarà la terza giornata ma non per tutti, anche in questa circostanza il Catania non giocherà in attesa di buone nuove e per questo turno neppure la Reggina che avrebbe dovuto affrontare una Viterbese che spera di poter passare in altro girone.

Lo staff tecnico della squadra amaranto dovrebbe essere presente al Ceravolo di Catanzaro per studiare quello che sarà il prossimo avversario in trasferta, dopo il match di sabato con il Monopoli.

Questo il programma della giornata:

Siracusa – Paganese

Bisceglie – Casertana

Juve Stabia – Potenza

Monopoli – Rende

Trapani – Sicula Leonzio

V. Francavilla – Rieti

Viterbese – Reggina rinv.

Catanzaro – Vibonese

Matera – Catania rinv.