Calcio – Serie C, posticipato l’inizio, ma il calciomercato quando chiude?

E’ stata presentata come una delle importanti novità di questa estate. Per evitare distrazioni, frenesia e che tanti calciatori inizino la stagione con una maglia e dopo qualche giorno si ritrovino a cambiarla, è stata stabilita la chiusura del calciomercato, esattamente un giorno prima dell’inizio dei campionati.

Regola che vale per tutti e che varia a seconda dell’avvio dei diversi tornei. Che poi ci si trovi a metà agosto con ricorsi pendenti, ripescaggi effettuati e poi bloccati e calendari per la serie C non ancora diramati, questa è un’altra storia, anzi, un’altra pessima storia.

Ma tornando al calciomercato, oggi l’anomalia sta nell’aver già stabilito che il campionato di serie C subirà uno slittamento e quindi prenderà il via il prossimo 2 settembre, mentre per quello che riguarda la campagna trasferimenti, ancora nessuna comunicazione ufficiale. Ad oggi coloro che operano per il mercato delle terza serie, dovranno rispettare come data ultima il 25 di agosto e quel giorno era stato determinato, in base all’inizio del campionato programmato per il giorno dopo.

Ripetiamo, interpellato il Ds della Reggina Taibi, ci ha riferito di non aver ancora alcuna comunicazione in merito, vedremo se questo avverrà tra qualche giorno.