Calcio serie C – La Reggina allunga. I risultati delle 15 e la classifica

In campo per la 27esima giornata del campionato di serie C. La Reggina vince ed allunga, il Bari fermato a Cava, pareggio anche per la Ternana. Questo il tabellino completo dei risultati delle gare giocate alle 15:

Rieti – Teramo 0-2

V. Francavilla – Catanzaro 4-0

Cavese – Bari 1-1

Reggina – Paganese 3-0

Viterbese – Potenza 1-3

Monopoli – Sicula Leonzio 0-1

Catania – Ternana 0-0

Rende – Avellino 17,30

AZ Picerno – Bisceglie 17,30

Casertana – Vibonese 17,30

CLASSIFICA

Reggina 63

Bari 55

Monopoli 51

Ternana 49

Potenza 49

Catanzaro 42

Teramo 40

Catania 38

V. Francavilla 37

Viterbese 35

Cavese 34

Paganese 34

Vibonese 33

Casertana 32

Avellino 32

AZ Picerno 27

Sicula Leonzio 22

Bisceglie 20

Rende 18

Rieti 12

