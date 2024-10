Calcio serie C – I risultati delle 15, la Reggina perde il primato. Classifica provvisoria

Dopo l’anticipo di ieri con la vittoria della Reggina sul Catanzaro, nuovamente in campo nel pomeriggio per le quattro gare delle 15. Punteggio tennistico a Francavilla con la squadra di casa che ha superato la Vibonese con il punteggio di 6-2, mentre successi di misura per il Potenza che proprio allo scadere ha battuto il Teramo balzando in vetta alla classifica, il Catania che con grande fatica ha avuto la meglio sul Picerno e poi la Cavese che è andata a fare bottino pieno sul terreno del Rende. I risultati e la classifica provvisoria:

Reggina – Catanzaro 1-0

Catania – Picerno 1-0

Potenza – Teramo 1-0

Rende – Cavese 0-1

V. Francavilla – Vibonese 6-2

Bari – Ternana

Casertana – Sicula Leonzio

Paganese – Avellino

Rieti – Monopoli

Viterbese – Bisceglie

CLASSIFICA

Potenza 20

Reggina 19

Ternana 19

Catanzaro 16

Monopoli 16

Catania 15

Bari 14

Paganese 12

Casertana 12

V. Francavilla 12

Viterbese 11

Vibonese 11

Cavese 11

Avellino 10

Teramo 9

Picerno 9

Bisceglie 9

Sicula Leonzio 5

Rieti 2

Rende 2