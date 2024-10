Calcio serie C: sospensione del campionato? Il pensiero del presidente Ghirelli

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, era presente al Partenio di Avellino per la sfida tra i padroni di casa e la Ternana. I colleghi di tuttoavellino.com hanno riportato le sue dichiarazioni, riprese da TMW, riguardo la possibilità di sospendere il campionato: “Abbiamo fatto fronte a questa emergenza in questo momento giocando e credo che sia giusto, pur mantenendo la salute come punto di riferimento; noi tra le altre cose abbiamo aperto anche il nostro canale tematico (in riferimento alla gratuità della piattaforma Eleven Sports, ndr) perché in un momento di preoccupazione 2 ore di calcio e un po’ di serenità sono importanti. C’è una catena di comando precisa che è Governo, autorità scientifica, Coni, federazione e noi, hanno detto che si poteva giocare e continueremo a seguire le indicazioni.

Penso che dobbiamo sapere di svolgere una funzione speciale, dobbiamo tutti avere preoccupazione, penso ai medici, agli operati dei reparti, ognuno deve contribuire a questa fase delicata e far uscire il paese da questa situazione e tornare alla normalità. Ora non voglio fare riferimento alle imprese ma rischiamo di pagare un prezzo ancora più pesante perché per i proprietari delle imprese che hanno in gestione la squadra di calcio, il primo pensiero è l’impresa e poi arriva il calcio. Noi svolgiamo una funzione sociale, è la prima volta che vedo il Partenio senza pubblico, il cuore si stringe, questo stadio è abituato ad avere migliaia di persone, canti e sorrisi, significa per noi avere presidenti che pagano un prezzo pesante senza pubblico. Occorre intervenire prima del 16 marzo perchè si possa rinviare la parte fiscale per le società e poi pensare, nell’ambito degli interventi economici italiani, anche al calcio. Siamo in una situazione critica”.

