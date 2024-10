Calcio serie C – Ternana, subito tre punti. Il programma della giornata

Finalmente si parte. In realtà la serie C è già iniziata con i tre anticipi del sabato, uno per girone. Per quello che riguarda quello C, arrivano conferme rispetto a quanto pronosticato alla vigilia con la vittoria netta della Ternana sul campo del Rieti e la prima doppietta per Marilungo. Questo il programma della giornata:

Rieti – Ternana 1-3

Avellino – Catania

Catanzaro – Teramo

V. Francavilla – Reggina

Potenza – Casertana

Rende – Bisceglie

Sicula Leonzio – Bari

Monopoli – Vibonese

Viterbese – Paganese

Cavese – AZ Picerno

