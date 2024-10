Calcio serie C – Trapani straripante, sorpresa Rende, crollo Casertana. Reggina a riposo

La terza giornata di campionato conferma che questa pazza serie C è ancora più dura ed imprevedibile del solito. Non sono mancati anche in questo turni risultati sorprendenti come quello che ha visto per la seconda gara consecutiva soccombere la Casertana, mentre sempre più protagonista il Rende di Ciccio Modesto, questi i risultati del turno infrasettimanale:

Siracusa – Paganese 3-1

Bisceglie – Casertana 2-1

Catanzaro – Vibonese 2-0

Juve Stabia – Potenza 4-0

Monopoli – Rende 0-1

Trapani – Sicula Leonzio 3-0

Francavilla – Rieti 2-1

Matera – Catania rinv.

Viterbese – Reggina rinv.

Rip: Cavese

CLASSIFICA

Trapani, Rende 9

Juve Stabia, Catanzaro 6

Bisceglie 4

Sicula Leonzio, Reggina, Casertana, V. Francavilla, Cavese, Matera, Rieti, Siracusa 3

Monopoli, Potenza, Vibonese 1

Catania, Viterbese, Paganese 0

*Catania e Viterbese mai scese in campo

**Paganese, Monopoli, Reggina, Siracusa, Matera, Cavese, V. Francavilla, Sicula, Leonzio, Juve Stabia una partita in meno