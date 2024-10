Calcio serie C – La Vibonese strapazza il Rieti. Protagonista un ex Reggina

Solito anticipo del sabato in serie C, uno per girone. In quello C dove vi è anche la Reggina, si registra ancora un risultato positivo per la Vibonese, il quinto consecutivo e tanti gol, ben cinque rifilati al Rieti, che gli consentono il sorpasso agli amaranto in fatto di reti realizzate (28). Bubas uno dei marcatori al settimo centro, l’ex Reggina Emmausso con una doppietta, Bernardotto e Prezioso. Con questi tre punti la Vibonese sale a quota 20 in classifica.

