Calcio serie D: doppio colpo della Cittanovese. Arriva un ex Reggina

La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica che nella giornata odierna è stato definito l’ingaggio dei calciatori Davide Corso e Silvio Petrucci per la stagione 2020/2021.

Due operazioni dall’alto profilo tecnico, che vanno ad innestarsi nel percorso di allestimento dell’organico messo a punto in modo sinergico dalla dirigenza, dal direttore sportivo e dell’allenatore.

Davide Corso, classe ’92, è un centrocampista incontrista con caratteristiche adattabili anche al reparto difensivo. Bravo nella rottura del gioco avversario, non disdegna però di entrare da protagonista della costruzione della manovra offensiva. Con oltre 160 presenze tra Serie C e Serie D è unanimemente considerato un top player per la categoria interregionale. Nel suo curriculum, tra le altre, le esperienze con Reggina, Palmese, Agnonese, Picerno, Gelbison.

Silvio Petrucci, classe ’00, è un terzino destro di grandi fisicità e corsa, abile anche nelle situazioni di difesa a tre. Agrigentino di nascita, ha mosso i primi passi nell’Akragas, per poi indossare le maglie di Avellino e Taranto, passando anche dalle giovanili del Palermo dove a fatto vedere cose importanti.

“Apriamo il mercato in entrata con due colpi importanti e di sostanza – ha affermato il Presidente Rocco Guerrisi a margine delle firme ufficiali –. In particolare, Davide Corso non ha bisogno di presentazioni. È un pezzo pregiato per il calcio interregionale e noi siamo felici di averlo portato a Cittanova. A lui e al giovane Petrucci gli auguri più sinceri di buon lavoro con la maglia giallorossa. Stiamo lavorando – ha proseguito – ad un progetto tecnico importante, inserito in un quadro di interventi che guardano al futuro del calcio sul territorio. C’è entusiasmo e voglia di fare bene. Sono certo che i calciatori sapranno interpretare questo spirito portandolo sul campo insieme ai valori umani, di rispetto e condivisione che noi riteniamo prioritari”.

L’intera famiglia giallorossa dà il benvenuto ai calciatori Davide Corso e Silvio Petrucci.