Serie D: c’è anche il Messina. Dalla Covisod arriva l’ok

Una documentazione presentata in extremis, la paura di non farcela, ma adesso secondo quanto riferiscono i colleghi di messinatoday, l’Acr Messina è iscritta ufficialmente al prossimo campionato di serie D, avendo ottenuto il si dalla Covisod che ha ritenuto completa la documentazione presentata dal club giallorosso. Va ricordato che in virtù di un problematico percorso non solo sportivo ma anche economico nella passata stagione, i giallorossi partiranno con una penalizzazione di 14 punti.