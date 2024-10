San Luca in casa, Cittanovese e Roccella fuori

Si scende in campo questo pomeriggio per la seconda giornata di campionato in serie D. Questo il programma:

Città S. Agata – Marina di Ragusa

Dattilo – FC Messina

Licata – Roccella

ACR Messina – Biancavilla

Paternò – Castrovillari

Ciliento – Rotonda

San Luca – Gelbison

Troina – Acireale

Rende – Cittanovese