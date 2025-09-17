Calcio, Seried24: ‘Negato il rinvio al Messina’. E adesso?

In virtù di una situazione che oggi non fornisce alcuna certezza per il futuro, il Messina sotto curatela fallimentare, ha chiesto il rinvio per le prossime due partite. Secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24.com, la Lega ne avrebbe negato la possibilità: “Come ricostruito dalla nostra redazione, la Lega non concederà alcun rinvio al Messina per la gara in programma domenica alle ore 15.00 contro il Gela, valida per la terza giornata del girone I di Serie D. A questo punto dunque, la partita resta regolarmente prevista come da calendario. La Lega rifiuta il rinvio. Adesso sarà compito del curatore fallimentare procurare le risorse per domenica“.