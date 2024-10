Calcio, Somma: ‘Bari hai fatto bene, ma con una Reggina così…’

Il tecnico Mario Somma, da anni commentatore Rai, ha rilasciato una intervista ai colleghi del Corriere del Mezzogiorno, parlando della stagione del Bari e facendo riferimento alla straordinaria annata della Reggina, dichiarazioni ripresa da tuttobari.com: ““Se devo dare un giudizio dico che il lavoro di Vivarini è stato positivo. Chiamato in causa all’improvviso, si è trovato davanti due grossi problemi: di natura psicologica, con i ragazzi da risollevare sotto l’aspetto mentale, e di natura atletica, con un gruppo da rimettere nelle giuste condizioni di forma.

Poi, certo, con una Reggina così forte non sarebbe stato facile per nessuno. Chi affronta il Bari si prepara molto prima del match per fare bella figura, anche a scapito del rendimento nelle partite immediatamente precedenti. Non è un aspetto da sottovalutare”.