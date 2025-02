Calcio: dopo 5 mesi arriva la pesante squalifica per Manfrellotti. Colpì Girasole nel post gara

A distanza di cinque mesi viene comunicata la chiusura delle indagini e relativa decisione della Giustizia Sportiva in riferimento a quel bruttissimo episodio che ha visto protagonista in negativo il calciatore del Città di S. Agata Manfrellotti e vittima il difensore della Reggina Girasole. Di seguito le decisioni:

Il comunicato

− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 234 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Salvatore MANFRELLOTTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE MANFRELLOTTI, all’epoca dei fatti soggetto tesserato come calciatore per la società A.S.D. Città di Sant’Agata, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Città di S. Agata – A.C. Reggina 1914, valevole per il campionato di Serie D – Girone I, colpito, all’interno degli spogliatoi, il sig. Domenico Girasole, calciatore tesserato per la A.C. Reggina 1914, con una mazza di legno sulla tempia dx e successivamente con un pugno all’occhio sinistro, procurandogli un trauma regione temporale dx con escoriazioni;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore MANFRELLOTTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Salvatore MANFRELLOTTI;