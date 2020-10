Calcio - Stadi aperti in Calabria. Ci sono tutte tranne la Reggina... per il momento

Dal Decreto Ministeriale alla decisione. Quella presa da tutte le società impegnate nei prossimi giorni nei campionati di competenza e nelle diverse categorie. Nella massima serie il Crotone ospiterà la Juventus e per l'occasione verrà sfruttata fino all'ultimo tagliando, massimo 1000, la presenza di spettatori allo Scida.

Stesso discorso per il Cosenza che nella giornata di sabato al S. Vito si troverà di fronte il Cittadella, anche in questo caso il presidente Guarascio ha deciso di mettere a disposizione dei tifosi i tagliandi per l'accesso allo stadio.

Catanzaro-Foggia e Vibonese-Paganese gli incontri delle calabresi in serie C ed anche in questo caso la possibilità per i tifosi delle due squadre di poter assistere dopo tanto tempo agli incontri, ricordando ovviamente i limiti imposti. Tra le cinque società professionistiche della Calabria, si rimane in attesa della decisione da parte della Reggina. C'è da dire che, rispetto a tutte le altre squadre, quella amaranto, la prossima gara in calendario la giocherà in trasferta. Probabilmente la decisione arriverà dopo il match di Chiavari contro l'Entella, ricordando che il turno successivo è quasi immediato, scendendo in campo di martedi nel derby con il Cosenza.