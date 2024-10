Reggina: Denis non ha ancora segnato, ma rispetto allo scorso anno…

German Denis ha da poco rinnovato il suo contratto con la Reggina. Un riconoscimento da parte della società verso un calciatore che qualche settimana addietro ha compiuto anni trentanove, ma ancora straordinariamente forte fisicamente ed efficace. E’ stato sicuramente tra i grandi protagonisti della passata stagione con i suoi 12 gol realizzati, quasi tutti pesanti, ma soprattutto il suo contributo è diventato determinante anche fuori dal campo, per esperienza e comportamenti.

Il primo gol del campionato scorso è arrivato all’undicesima giornata con il Picerno, ma il suo percorso iniziale era stato caratterizzato da una serie di infortuni e prestazioni non esaltanti. L’inizio del campionato in serie B invece è totalmente diverso. Due gare, è vero zero gol, ma almeno due clamorosamente sfiorati e prestazioni di altissimo livello per intensità e qualità. E’ sempre al servizio della squadra, si sacrifica, corre e combatte come un ragazzino e sembra quasi che il primo gol stagionale sia più un problema per altri, non il suo.

Stravede per lui mister Toscano, stravedono per lui i tifosi della Reggina.