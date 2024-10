Ricordate il pranzo tra Taibi ed Abate? L’ex Milan potrebbe ripartire dalla Calabria, non dalla Reggina

Era lo scorso 20 giugno quando in quel di Milano il Ds Taibi veniva avvistato insieme ad Ignazio Abate. Una notizia circolata veloce sui social e l’ipotesi di un incontro di mercato e quindi la possibilità di far tornare a giocare l’ex esterno destro del Milan, fermo da tempo dopo un brutto infortunio. In realtà in quella circostanza, proprio a citynow, il direttore sportivo aveva fatto una precisazione in merito, dichiarando che si trattava solo di un incontro tra vecchi amici e che lo stesso Abate gli aveva manifestato l’intenzione di voler intraprendere una carriera dirigenziale.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, pare che le intenzioni di Abate siano cambiate ed a prevalere sia stata la voglia di tornare nuovamente in campo. Tra le società che stanno pensando all’esperto esterno, c’è il Cosenza: “Ignazio Abate è pronto a ripartire e si sta allenando in maniera intensa per farsi trovare subito in forma quando sposerà il nuovo progetto, che potrebbe essere ancora in Italia, ma questa volta in Serie B, al Cosenza. La società calabrese ha proposto all’esterno difensivo 33enne, svincolato dal 2019 dopo la fine della sua avventura col Milan, la possibilità di ripartire in campo prospettando anche un futuro dirigenziale una volta smesso di giocare. Abate ci sta pensando. Senza trascurare le altre offerte che sono arrivate ai suoi agenti in queste ultime settimane“.