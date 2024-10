Reggina: forse Reginaldo non potrà esaudire il suo desiderio. Parla l’agente Graziani

Contratto in scadenza nel 2020, ma con il rinnovo automatico in caso di promozione. E quel desiderio, parliamo di Reginaldo, di chiudere la carriera dopo aver portato la Reggina in serie A, anzi, dopo aver disputato con la maglia amaranto anche un anno nella massima serie che forse non potrà essere esaudito. Gli arrivi di Menez e Lafferty non avevano cambiato la sua posizione all’interno dell’organico, quello sicuro di Charpentier ed assai probabile di Falcinelli, invece, andrebbero certamente a collocarlo come sesto attaccante di un reparto che ha già ceduto Corazza ed a breve dovrebbe salutare Doumbia.

E’ lo stesso agente del calciatore Fabio Graziani a dichiarare a Gazzetta del Sud che Reginaldo potrebbe lasciare la Reggina: “Se dopo Charpentier la Reggina chiudesse per un altro attaccante, è chiaro che dovremmo sederci al tavolo con la società e rivedere tutta la situazione, perchè a quel punto una cessione sarebbe possibile.

Il Modena ci ha contattato una ventina di giorni fa per manifestare il proprio interesse. Vedremo“.