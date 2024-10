Reggina, hai visto Rami? Intanto interesse per un giovane centrocampista

La prossima settimana ci saranno movimenti in entrata ed uscita

Con il mancato arrivo di Rami, ufficiale il suo passaggio al Boavista, sono almeno altri quattro i colpi che il Ds Taibi dovrà portare a termine per completare l’organico. Un difensore, un esterno sinistro, un centrocampista ed un attaccante, anche se su quest’ultimo il possibile doppio arrivo di Charpentier e Falcinelli dovrebbe chiudere in maniera definitiva qualsiasi altro movimento in entrata nel reparto offensivo.

Per quello che riguarda invece il centrocampo, da TMW arriva la notizia di un interessamento per il giovane Andrea Marcucci, classe 99, dell’Imolese, anche se sul giocatore c’è una buona concorrenza rappresentata da Ascoli e Venezia.

E per la prossima settimana sono previsti altri movimenti in uscita.