Reggina: pronte altre tre uscite. Catania e Catanzaro aspettano

Hanno conquistato la promozione con la Reggina in serie B ed ora potrebbero ripartire dallo stesso campionato e soprattutto dallo stesso girone che si presenta ancor più difficile. Sarao e De Francesco sono profili che interessano non poco al Catania, società che ha sfiorato il fallimento e che ora sta ripartendo con voglia ed ambizione. La società rossoazzurra sarebbe interessata anche a Blondett, ma sul difensore al momento appare avvantaggiato il Catanzaro.

Zibert, Baclet, Corazza, Rubin e Paolucci sono i cinque Over già andati via, altrettanti dovranno farlo e forse anche di più. La terza fase del calciomercato è in pieno svolgimento ed altre operazioni in uscita sono attese ad ore.